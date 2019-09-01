В Беслане в 15-ю годовщину теракта начинаются траурные мероприятия

Они продлятся три дня. Сегодня в 9.15 утра, когда в школе №1 раздался первый выстрел террористов, прозвучит звонок и начнется возложение цветов. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажгут свечи, во двор школы принесут игрушки и воду, которую террористы в течение трех дней не позволяли пить заложникам. Цветы будут нести и на мемориальное кладбище Беслана «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта.

В 2004 году в результате захвата боевиками и последующего штурма силовиков погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети.

В Москве траурные мероприятия пройдут 3 сентября – в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом.

Власть использовала эту трагедию, чтобы укрепить своё влияние на общество, сказал издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По его словам, после тех событий было серьезно ужесточено законодательство.

Муратов подчеркнул, что с тех пор фактически отменен принцип «Народ должен знать правду».