Владимир Путин собирается посетить Чечню

Он хочет воочию убедиться, что она развивается успешно. Об этом президент сказал в ходе рабочей встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым. Они также обсудили недавно открытую в Шали мечеть.

Мечеть имени пророка Мухаммеда «Гордость мусульман» построена на территории более пяти гектаров неподалеку от комплекса зданий «Шали-Сити» в 30 км от Грозного. Высота ее купола составляет 43 м. она может вместить более 30 тысяч человек, а прилегающая территория еще 70 тысяч.