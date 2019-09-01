Тело девочки из Петербурга, погибшей в результате несчастного случая в Турции, отправили на родину регулярным рейсом

Об этом говорится в Facebook Генконсульства России в Анталье. Отмечается, что российская сторона находится в контакте с местными властями и адвокатами и продолжит внимательно следить за ходом расследования инцидента.

Трагедия произошла 18 августа в одном из отелей турецкого Бодрума. Руку ребенка засосало в трубу бассейна, из-за чего она провела под водой не менее пяти минут и получила тяжелые травмы. Девочку поместили в реанимацию. Для помощи в лечении в Турцию прибыли петербургские врачи, однако ребенка спасти не удалось. 28 августа российское посольство сообщило о ее смерти