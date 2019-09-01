В Беслане начинается трехдневная Вахта памяти в 15-ю годовщину теракта в школе № 1

В день захвата 1 сентября в 09:15 мск, когда раздался первый выстрел террористов, прозвучит звонок и начнется возложение цветов. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажгут свечи, во двор школы принесут игрушки и воду, которую террористы в течение трех дней не позволяли пить заложникам. Цветы будут нести и на мемориальное кладбище Беслана «Город ангелов», где похоронены жертвы теракта.

В 2004 году в результате захвата террористами и последующего штурма силовиков погибли и позднее скончались от ранений 334

человека, из них 186 — дети.

В Москве траурные мероприятия пройдут 3 сентября – в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом.