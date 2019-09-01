Международный авиационно-космический салон МАКС сегодня заканчивает свою работу

Международный авиационно-космический салон МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа, сегодня заканчивает свою работу.

Представленная там авиатехника может быть интересна в том числе и турецким партнерам. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация «Ростех». Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.