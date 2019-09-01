В Беслане сегодня начнутся траурные мероприятия, посвященные 15-ой годовщине теракта в школе

В первой школе, которую 15-лет назад захватили террористы, прозвучит звонок. Затем состоится возложение цветов, а вечером в память о погибших будут зажжены свечи. В разрушенном спортзале будет совершена заупокойная литургия.

В 2004 году группа боевиков, проникшая в Северную Осетию из Ингушетии, захватила школу в Беслане во время торжественной линейки. В руках террористов оказалось более 1200 учеников, их родственников и учителей. Их согнали в спортзале и держали там в качестве заложников. После штурма школы 3 сентября подразделениями спецназа были найдены 334 тела погибших заложников, из них 186 детей.

Спустя годы Европейский суд по правам человека признал российское государство виновным в нарушении права на жизнь бесланских заложников. Суд в Страсбурге установил, что спецназ стрелял по школе из огнеметов, гранатометов и танков. В ЕСПЧ отметили, что

Акции памяти жертв теракта в Беслане пройдут в Москве и других городах 3 сентября.