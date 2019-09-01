Врачи прооперировали 12-летнюю девочку, пострадавшую в результате посадки легкомоторного самолета в Подмосковье

Врачи прооперировали 12-летнюю девочку, пострадавшую в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье. Сейчас ребенок находится в медикаментозном сне, сообщила главный врач Клинской детской городской больницы Ольга Стебловская.

ЧП произошло в субботу в Клинском районе Московской области. На борту легкомоторного самолета «Сигма» находились два человека, пилот погиб, пассажир – 12 летняя девочка — была госпитализирована. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, проверяется версия об оказании пилотом коммерческих услуг.