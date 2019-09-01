В Польше с минуты молчания начались мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны

В церемонии, которая прошла в городе Велюнь, приняли участие президенты Польши и Германии — Анджей Дуда и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Днем официальные церемонии пройдут в центре Варшавы. Там соберутся порядка 250 официальных лиц из 40 стран, включая 20

президентов и четырех премьеров. Президента России Владимира Путина на мероприятие не пригласили. Президент США Дональд Трамп в последний момент сам отменил свой визит в Польшу, объяснив это необходимостью остаться в Соединенных Штатах из-за надвигающегося на страну урагана. Вместо него в Варшаву отправился вице-президент Майкл Пенс. Сегодня у него там запланирована также двустороння встреча с президентом Украины Владимиром Зелененским.