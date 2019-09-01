Сегодня женская сборная России сыграет в 1\8 финала Чемпионата Европы по волейболу с командой Бельгии

Российская команда пока весьма нестабильна даже несмотря на то, что одержала четыре победы в пяти матчах. Лидеры сборной присоединились к команде только в последних турах Лиге наций. Кстати, в этом турнире россиянке Бельгии проиграли, правда состав тогда был совсем другим. Сейчас львиную долю очков набирают Гончарова, Воронкова и Королева, а передачи им отдает Старцева, поэтому приводить в пример то поражение не слишком правильно. Наша команда с каждым матчем играет все увереннее. В заключительном туре группового этапа в матче со Словакие россиянки в одной из партий не дали соперницам набрать даже 10 очков, атакуя с очень приличным процентом и хорошо подавая, но эта игра скорее всего будет совсем другой по содержанию. .



В случае победы сборная России сыграет в четвертьфинале с победителем пары Италия — Словакия.