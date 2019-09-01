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06:00, 01 сентября 2019

15 лет назад группа террористов захватила школу в Беслане

Три дня они удерживали почти 1200 человек. На третий день в здании произошли взрывы, после чего спецназ пошел на штурм. В беспорядочной перестрелке погибли 334 заложника, в том числе 186 детей.
В ходе расследования свидетелям не верили и оказывали на них давление. Об этом в документальном фильме «Новой газеты» рассказала сопредседатель организации «голос Беслана» Элла Кесаева.

Так же Кесаева была одной из первых, кто пытался рассказать о реальном количестве заложников, в то время как федеральные каналы говорили, что в школе 354 человека.



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