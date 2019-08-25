В Москве прошла очередная, уже седьмая за два месяца акция, связанная с выборами Мосгордуму и против репрессий

Она оказалась самой мирной из всех. В отличие от предыдущих несогласованных акций, на этот раз обошлось вообще без задержаний. По разным оценкам, в ней приняли участие от 750 до 1,5 тысяч человек. Протестующие прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади. Полицейские просто следили, чтобы люди не выходили на проезжую часть.

Шествие можно считать успешным, потому что впервые с 14 июля власти дали людям спокойно пройти по городу и не разгоняли их, сказал в интервью «Эху» муниципальный депутат округа Хамовники, журналист Илья Азар.

Илья Азар отметил, что у шествия не было организаторов.