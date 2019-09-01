Вице-президент США Майкл Пенс проведет сегодня в Варшаве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским

Вице-президент США Майкл Пенс намерен провести сегодня в Варшаве двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это следует из графика вице-президента, распространенного Белым домом. Встреча запланирована на 15:40 мск. Информация о ее продолжительности не приводится, однако следующее мероприятие запланировано на 18:10 мск. Изначально в Варшаве, где пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, ожидали президента США Дональда Трампа. Однако в четверг он сообщил об отмене визита из-за приближения к штату Флорида урагана «Дориан». В американском посольстве в Киеве ранее подтверждали проведение встречи Трампа с Зеленским в Варшаве, но конкретных дат не называли.