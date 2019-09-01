Пропавший на Иссык-Куле глава Российско-Киргизского фонда развития Эркин Асрандиев найден живым

С ним все в порядке, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС Киргизии. Там отметили, что спасателям удалось обнаружить Асрандиева примерно в полночь, когда он плыл по озеру в районе села Шор-Булак. На тот момент он провел в воде уже около 18 часов. В поисковых работах участвовали 17 спасателей, две лодки и один катер. Накануне, в День независимости Киргизии, 43-летний глава фонда отправился в заплыв на озеро Иссык-Куль. Он собирался его переплыть, преодолев чуть более 15 км. Поднялся сильный ветер и волны, и сопровождавшие мужчину люди на лодке потеряли его из виду.