Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы, с началом работы Высшего антикоррупционного суда Украины и нового генпрокурора. Об этом он сказал в программе «100 дней президента Украины», которая транслировалась на телеканале «1+1». Зеленский также не исключил

«аукцион уголовных дел», добавив, что это зависит от того, сколько денег будет не хватать государству. Говоря о том, как это может происходить, он напомнил, как это было в сериале «Слуга народа». При этом глава государства отметил, что «некоторые дела ни в коем случае нельзя продавать, и под залог некоторым людям нельзя выходить».