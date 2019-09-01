Журналист Шура Буртин получил первую премию нового всемирного конкурса лонгридов True Story Award

Церемония награждения прошла минувшим вечером в Берне. Размер премии составил 30 тысяч швейцарских франков. Буртин отмечен за статью «Монитор-1» о главе чеченского «Мемориала» Оюбе Титиеве, которого обвинили в хранении наркотиков — сам Титиев говорил, что их подбросили. Через биографию правозащитника журналист рассказал послевоенную историю Чечни.

В число 42 номинантов также вошли двое журналисток, пишущих на русском языке. Это Олеся Герасименко из «Русской службы Би-си-си» (ее отметили за статью об арт-группе «Война») и спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко (за статью о караване мигрантов из Центральной Америки). Каждый из номинантов получил по три тысячи франков.