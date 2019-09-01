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03:08, 01 сентября 2019

В Великобритании прошли протесты против решения премьера Бориса Джонсона приостановить на 5 недель работу парламента

В Великобритании прошли акции протеста против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить на пять недель работу парламента в преддверии выхода страны из Евросоюза. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Лондона, Манчестера, Лидса, Йорка и Белфаста, сообщает Би-би-си. После протестов у резиденции премьер-министра и здания парламента демонстранты направились к Букингемскому дворцу. Против решения Джонсона выступили не только лейбористы, но и некоторые депутаты Консервативной партии. Они не разделяют позиции своего лидера, которые допускает вероятность «жёсткого брексита», то есть выхода из Евросоюза без соглашения.



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