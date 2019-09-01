5 человек погибли, 24 пострадали в результате стрельбы в американском городе Одесса

Об этом сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции. По его словам, в числе пострадавших три сотрудника правоохранительных органов. Отмечается, что огонь открыл один человек, а не два, как сообщалось ранее. Это белый мужчина в возрасте около 30 лет. Он пытался скрыться на почтовом фургоне и в результате перестрелки с правоохранителями был убит. По данным телекомпании Си-эн-эн,трагедия разыгралась после того, как полицейские остановили машину для проверки. Губернатор штата Техас Грег Эбботт назвал случившееся «трусливым и бессмысленным нападением». Он пообещал неограниченную поддержку пострадавшим, семьям погибших и населению городов Мидленд и Одесса, а также бросить все ресурсы на то, чтобы добиться правосудия по итогам расследования причин бойни. О происшествии проинформирован президент США Дональд Трамп.