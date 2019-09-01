Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин завоевал пояс интернационального чемпиона WBA. В 12-раундовом поединке, который прошел в Лондоне, он победил британца Хьюи Фьюри по очкам.

Поединок стал для Поветкина первым после поражения от британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира. Теперь на счету 39-летнего россиянина 35 побед (из них 24 — нокаутом) при двух поражениях. У 24-летнего Фьюри — 23 победы (13 нокаутом) и три

поражения.