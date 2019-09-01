5 человека погибли, не мене 20 пострадали при стрельбе в штате Техас

Об этом сообщил телеканал Фокс 4. Ранее газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на мэра города Мидленд Джерри Моралеса сообщала о двух погибших. Мэр не исключил, что преступников трое. Полиция округа написала в «Фейсбуке», что два человека открыли стрельбу в магазине Home Depot («Хоум дипо») в соседнем городе Одесса. Они скрылись на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне. При этом, по данным источников телекомпании Си-би-эс, в результате стрельбы пострадали около 30 человек. Официально эта информация не подтверждена. Позже полиция сообщила, что один стрелок убит.