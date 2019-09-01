В центре Москвы у памятника героям Плевны задержали редактора телеграм-канала Avtozak Live Максима Кондратьева

Он сделал замечание полицейским насчет парковки в пешеходной зоне. Как сообщает канал «Протестный МГУ», сотрудник полиции силой посадил молодого человека в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания. Его увезли в ОВД Китай-город и вменили мелкое хулиганство.

Кондратьев утверждает, что в полиции его избили. По данным «Протестного МГУ», его повезли на медосвидетельствование. У него отобрали паспорт и телефон.