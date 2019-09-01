Зеленский признался, что прежнее руководство МИД Украины пыталось не допустить его разговора с Путиным

Владимир Зеленский признался, что прежнее руководство украинского МИД пыталось не допустить его первого телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире программы «100 дней президента Украины» на телеканале «1+1». По его словам, для них это был вопрос политический, для него человеческий. Тогдашние дипломаты, пояснил Зеленский, не хотели, чтобы через его разговор с президентом России моряки вернулись на родину. Он также сообщил, что решил позвонить Путину, поскольку видел, что Россия не выполняет решение Международного трибунала ООН по возврату моряков, и Украина ежедневно теряет людей в Донбассе. Разговор, по его словам, продолжался где-то 30 минут. Они обменялись информацией о возвращении задержанных, о следующих шагах, о войне в Донбассе. «Это разные информации», — подчеркнул Зеленский.

Второй раз, по его словам, он позвонил Путину после гибели украинских военных, и у них снова состоялся «обмен информацией». Они договорились о более детальных шагах по возвращению людей, и не только моряков. Вместе с тем Зеленский отметил, что не имеет права раскрывать содержание этого разговора.

Украинский МИД на период событий, о которых говорит Зеленский, возглавлял Павел Климкин. Первый телефонный разговор лидеры Украины и России провели 11 июля. Второй 7 августа. Личной встречи у них пока не было.