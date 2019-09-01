Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона WBA в тяжелом весе

Российский боксер Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона WBA в тяжелом весе. Бой прошел минувшим вечером в Лондоне и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для Поветкина, которому в понедельник исполнится 40 лет, это 35-я победа в карьере при двух поражениях. Для 24-летнего Фьюри это третье поражение на профессиональном ринге при 23 победах.