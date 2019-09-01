Фанаты диджея Arafat из Кот-д'Ивуара чуть не сорвали его похороны

Они захватили его тело во время прощания в бывшей столице страны Абиджане. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как молодые люди, пробравшись на семейную церемонию, открывают гроб и начинают снимать одежду с усопшего, чтобы проверить татуировки и удостовериться, что в гробу именно DJ Arafat, а не кто-то другой. В дело вмешалась полиция. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы отбить у поклонников гроб с покойным и разогнать незваных гостей, передает Би-би-си. 33-летний DJ Arafat — один из самых популярных исполнителей среди франкоговорящих африканцев — разбился на мотоцикле около двух недель назад.