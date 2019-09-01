Спасатели подняли тела пилота и пассажира легкомоторного вертолета со дна Клязьминского водохранилища

Сейчас проводятся следственные действия, сообщает Главное управление МЧС Московской области. Там не уточнили, имел ли летательный аппарат разрешение на полет, однако подтвердили наличие регистрации транспортного средства. Авария произошла накануне вечером. Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в реку в 50 метрах от берега. На борту находились 52-летний владелец воздушного судна и его 31-летний сын. Они погибли.