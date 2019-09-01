В Москве прошла седьмая за два месяца акция, связанная с выборами Мосгордуму и против политических репрессий

В Москве прошла очередная, уже седьмая за два месяца акция, связанная с выборами Мосгордуму и против политических репрессий. Она оказалась самой мирной из всех. В отличие от предыдущих несогласованных акций, на этот раз обошлось вообще без задержаний. По разным оценкам, в ней приняли участие от 750 до 1,5 тысяч человек. Протестующие прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади. Полицейские просто следили, чтобы люди не выходили на проезжую часть.