Неработающим пенсионерам столицы с сегодняшнего дня повышают минимальную пенсию

Об этом решении объявили в преддверии выборов в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

На две тысячи с 17,5 тысяч рублей до 19,5 повышается минимальный доход неработающих пенсионеров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом стало известно в конце августа. В сообщении на сайте мэра отмечается, что это затронет 1,6 миллионов жителей Москвы. Впервые городскую доплату получат 44 тысячи пенсионеров. Отмечу, что, по данным Пенсионного фонда, средний размер пенсий по стране составляет почти 15 тысяч рублей. Необходимость повышения выплат жителям столицы Собянин объяснял тем, что выплаты должны соответствовать потребностям населения и текущим экономическим реалиям. При этом соответствующее решение было принято в разгар предвыборной гонки в Мосгордуму, а вступило в силу – за неделю до голосования. Эти выборы находятся в центре внимания столичных жителей из-за скандала с недопуском независимых кандидатов и жестким разгоном протестных акций в их поддержку.

Последний раз столичные власти повысили выплаты неработающим пенсионерам в начале прошлого года – на 3 тысячи рублей. В мэрии тогда отмечали, что на этом уровне пенсии останутся до конца 2019 года.