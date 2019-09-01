Z Архив новостей новости
5 7 6 969
00:00, 01 сентября 2019

Неработающим пенсионерам столицы с сегодняшнего дня повышают минимальную пенсию

Об этом решении объявили в преддверии выборов в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

На две тысячи с 17,5 тысяч рублей до 19,5 повышается минимальный доход неработающих пенсионеров в Москве. Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом стало известно в конце августа. В сообщении на сайте мэра отмечается, что это затронет 1,6 миллионов жителей Москвы. Впервые городскую доплату получат 44 тысячи пенсионеров. Отмечу, что, по данным Пенсионного фонда, средний размер пенсий по стране составляет почти 15 тысяч рублей. Необходимость повышения выплат жителям столицы Собянин объяснял тем, что выплаты должны соответствовать потребностям населения и текущим экономическим реалиям. При этом соответствующее решение было принято в разгар предвыборной гонки в Мосгордуму, а вступило в силу – за неделю до голосования. Эти выборы находятся в центре внимания столичных жителей из-за скандала с недопуском независимых кандидатов и жестким разгоном протестных акций в их поддержку.

Последний раз столичные власти повысили выплаты неработающим пенсионерам в начале прошлого года – на 3 тысячи рублей. В мэрии тогда отмечали, что на этом уровне пенсии останутся до конца 2019 года.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не либерализм, а крокодилизм Почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утверждённым кем-то ценностям? Это нонсенс!..

5 352 6 30184 27.08
Kполитика, либерализм, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

А торг уместен, господа! Было бы проще и честнее, если бы Россия именно купила Крым у Украины, как США купили Аляску. Тогда никаких претензий к Кремлю не было бы. Так что идея Трампа о покупке Гренландии, объективно говоря, была весьма разумной и целесообразно…

5 144 6 16137 27.08
Kсша, гренландия, политика, рф, крым, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Диалог на бульваре Я пойду потому, что хочу, чтобы те, кто посылают против мирных людей карателей, знали, что мы их не боимся. Тогда они сломаются. Я пойду не «гулять», я пойду на политическую акцию, которая, надеюсь, приблизит крах этой системы и наступление нормальной жизни…

5 79 6 9117 30.08
Kобщество, политика, акции, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нарушая принцип, не удивляйся встречной реакции А пока ничего не делаете, наломав дров, у себя — хотя бы держите удар, коллеги. Мы — держим. И мы по-прежнему готовы работать вместе. В диалоге на равных…

5 128 6 16312 28.08
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Праздник стояние на реке Угра имеет прямую связь с выборами в Мосгордуму…

5 91 6 12061 28.08
#слушать 36:37 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Это вечный синдром России: доказывать, что мы не хуже? Если россияне любят сравнение с Западом, считая его полицейских уголовными дегенератами, каковыми наши предстали во время недавних событий в Москве – то да, можно сказать: радуйтесь кривым параллелям…

5 128 6 17640 28.08
Kобщество, рф, запад, полиция, акции, мнения
Блоги

+ В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена В тюменской больнице отказались принимать пациента с отеком легких, потому что у медсестер заканчивалась смена Они жаловались, что с пациентом будет слишком много забот…

5 193 6 27790 25.08
8читать ;смотреть
Kтюмень, происшествия, видео, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пусть родители будут хоть тысячу раз в оппозиции к власти Я категорически не согласна с требованиями прокуратуры лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, а также Петра и Елену Хомских за участие в несогласованных акциях, на которые они пришли с маленькими детьми…

5 70 6 10994 26.08
Kполитика, власть, семья, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

«Умное голосование» есть подлость и глупость Это – предательство тех, кто сидит за «организацию массовых беспорядков». Это солидаризация с преступниками (властью)...

5 200 6 31521 29.08
Kвыборы, мосгордума, политика, события
Новости

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха Он считается ключевым свидетелем по делу о сбитом малазийском Боинге…

5 48 6 22938
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Прошел ли процесс? Обмен всех на всех – это фактически и будет признанием того, что две страны воюют. Потому что только на фронте не важны обстоятельства попадания в плен для того, чтобы менять своих солдат на чужих…

5 123 6 20586 28.08
Kполитика, украина, рф, война, мнения
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Вызываю Валерию Касамару из команды Собянина на дебаты Вызываю Валерию Касамару из команды Собянина на дебаты Я считаю, что вы, как член команды Собянина, — соучастник этой полноценной атаки на общество…

5 106 6 17534 26.08
8читать ;смотреть
Kвыборы, политика, москва, видео, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У нас Кремль давно освоился с самой скверной ролью — ролью агрессора, который выставляет всех жертвой…

5 66 6 11250 31.08
#слушать 50:06 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Право на мирный протест абсолютно Правовой документ, который отрицает право на мирный протест, не является правовым документом. Если напишут конституцию, в которой его не будет, значит, это будет фейковая конституция…

5 130 6 21977 30.08
Kполитика, власть, права, протесты, митинги, общество, конституция, мнения
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

В гостях у Сталина «Почему у памятника этому тирану лежат цветы? Ни у кого другого их нет?», — внезапно изменился в лице австралиец, подойдя к могиле Сталина. «Это невозможно!», — громко возмущался иностранец. Голос его дрожал…

5 136 6 23592 31.08
Kсталин, история, туризм, гостиницы, общество, мнения
Блоги

Пожар в  Богородице-Рождественском женском монастыре Пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших в результате происшествия нет…

5 31 6 5464 26.08
Kмосква, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Росгвардия стягивает свои силы к Пушкинской площади в Москве Сообщается, что там собрались участники несогласованного шествия против политических репрессий…

5 16 6 37370
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Плохо, что сдача не досталась Рогозину. Чуть-чуть ему не хватило денег, чтобы купить в Детском мире приличного корейского робота. В космос пришлось отправлять идиота Федю. Роботы тоже бывают тупыми. Это у них в Роскосмосе фамильное…

5 98 6 97785 28.08
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование

3146801
Убийства «ревущих двадцатых».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 7755 25.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Медведев снова пытается обдурить россиян Инициатива Дмитрия Медведева, если понимать ее буквально, может привести к тому, что работникам придется трудиться 4 дня по 10 часов…

5 81 6 156013 27.08
Kмедведев, политика, общество, работа, здоровье, выборы, мнения
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Протест в Москве привел к невыносимым моральным страданиям власти Протест в Москве привел к невыносимым моральным страданиям власти «Не для того кормила вас Родина ворованной капустой, чтобы в трудный час вы спасовали перед детьми и распоясавшимся бабьем»!

5 24 6 76014 26.08
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8039804
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4180149

Сегодня в эфире