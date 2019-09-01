Торжественные линейки по случаю Дня знаний во многих образовательных учреждениях пройдут за пределами школьных зданий

Торжественные линейки по случаю Дня знаний во многих образовательных учреждениях пройдут сегодня за пределами школьных зданий. Несмотря на недовольство родителей, мероприятия перенесены в парки и скверы, а на ВДНХ запланировано отдельный масштабный праздник, посвященный началу учебного года.

Перенос традиционных ученических построений носит рекомендательный характер. Они пройду не в первый учебный день, а в выходной и в большинстве случаев за пределами школ. Ранее сообщалось, что многие учреждения получили из столичного департамента образования о «приказ-рекомендацию» о проведении линейки ко Дню знаний на ВДНХ. Особо оговаривался дресс-код школьников – это непременно должна была быть парадная форма. Все это названо «общегородским праздником первоклассников». Сопровождать детей должны их педагоги. Впрочем, ранее сообщалось и о том, что начнется учебный год 2 сентября — с классных часов, за которыми сразу последуют обычные уроки. К слову, прежде замглавы департамента образования и науки Москвы Владимир Раздин заявлял, что проводить торжественные линейки в целях безопасности не станут вовсе, а школам будет предоставлено полное право самостоятельно решать, как проводить ученический праздник.

О том, будет ли дополнительно оплачиваться работа учителей, которым сегодня, судя по всему, предстоит заняться ею в свой законный выходной, неизвестно.