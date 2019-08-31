Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $9 тыс. за неспортивное поведение

В матче третьего круга Открытого чемпионата США 23-летний россиянин выхватил полотенце у обслуживающего персонала и выкинул его на корт, а затем показал непристойный жест, который попал в телетрансляцию. В матче первого круга Медведев был оштрафован на $7,5 тыс. за оскорбления и еще на $2,5 тыс. в матче второго круга — за порчу спортивного имущества. Впрочем, сегодня Медведев впервые в карьере вышел в четвертый круг US Open. В этом году призовой фонд турнира составляет $57 млн.