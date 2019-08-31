Французская полиция пока не рассматривает сегодняшнее нападение на людей в пригороде Лиона как теракт

Вооруженный ножом злоумышленник убил 19-летнего молодого человека и ранил еще восьмерых в городке Виллюрбане. Нападавший задержан на месте. На допросе он заявил, что является гражданином Афганистана и действовал в одиночку. Задержанный ранее подавал прошение на предоставление убежища. Ни полиции, ни спецслужбам он ранее не был известен. Мотивы нападения пока не установлены. Делом занимается прокуратура Лиона.