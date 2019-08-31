Злоумышленник, напавший с ножом на людей в пригороде Лиона, в полицейской базе данных на исламистов не числится

Об этом сообщает телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на правоохранительные органы. На допросе нападавший заявил, что является афганцем и действовал в одиночку. По сведениям телеканала, ранее этот человек подал запрос на временный вида на жительство во Франции. Нападавший убил одного человека и, по уточненным данным, ранил еще восьмерых. Его задержали очевидцы. Власти пока не расценивают случившееся как теракт.