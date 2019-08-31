Российский теннисист Данил Медведев со скандалом вышел в четвертый круг Открытого Чемпионата США

За поведение на корте ему грозит штраф и дисциплинарные санкции.

Даниил играл против 37-летнего испанца Фелисиано Лопеса и публика болела именно за него, что раззадорило Медведева. Он то бросал ракетки, то выдавал нелестные характеристики судье, говоря о том, что совершающий такие ошибки не должен сидеть в этом кресле. Кроме того Даниил постоянно жестикулировал на публику. Он даже умудрился скрытно показать трибунам средний палец, правда при этом прижал его к уху, что сделало жест не таким откровенным. Болельщики ответили тем же, сопроводив это свистом. После матча, который российский теннисист выиграл в четырех партиях он поблагодарил публику за то, что она мотивировала его своим свистом и это помогло Медведеву победить. Сарказм в этом заявлении несомненно читался. Весьма возможно для Даниила этот перформанс не останется без последствий.

В четвертом круге Открытого чемпионата США Данил Медведев сыграет с немецким теннисистом Домиником Кёпфером.