Полиция французского города Вильюрбана задержала злоумышленника, который с ножом напал на прохожих

В результате происшествия один человек погиб, девять пострадали. Сам нападавший заявил на допросе, что он афганец и действовал в одиночку. По сведения телеканала Бэ-эф-эм, подозреваемому 33 года, погибшему 19 лет. По данным полиции, нападавших было двое. Возможного сообщника сейчас ищут. Причины нападения неизвестны. Делом занимается прокуратура Лиона, в парижскую антитеррористическую прокуратуру оно пока не передавалось. Вильюрбан входит в мегополис Большой Лион.