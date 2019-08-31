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20:29, 31 августа 2019

Полиция французского города Вильюрбана задержала злоумышленника, который с ножом напал на прохожих

В  результате происшествия один человек погиб, девять пострадали. Сам нападавший заявил на допросе, что он афганец и действовал в одиночку. По сведения телеканала Бэ-эф-эм, подозреваемому 33 года, погибшему 19 лет. По данным полиции, нападавших было двое. Возможного сообщника сейчас ищут. Причины нападения неизвестны. Делом занимается прокуратура Лиона, в парижскую антитеррористическую прокуратуру оно пока не передавалось. Вильюрбан входит в мегополис Большой Лион.



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