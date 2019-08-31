Обыск в  квартире фигуранта московского дела Егора Жукова закончился

Об этом сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, изъяты две флеш-карты с предвыборной агитацией Жукова и его курсовой работой, болванка компакт-диска, рубашка, либертарианский флаг, а также фигурка лягушки. Обыски у студента ВШЭ, который в настоящее время находится под стражей, начались около полудня. Дома находились только 13-летний младший брат и 83-летняя бабушка. Адвокаты не присутствовали, поскольку в это время находись в СИЗО у самого Жукова. Следственные органы повторный обыск не комментировали.