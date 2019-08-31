«Ростов» стал лидером чемпионата России по футболу

Главный матч дня игрался в Москве. «Локомотив» принимал «Ростов». У команд перед туром было одинаковое количество очков и они лидировали в таблице вместе с еще тремя командами. Нападающий Элдор Шомуродов забил в ворота хозяев два мяча в первом и втором тайме. «Локо» пытался отыграться и отчасти команде Юрия Семина это удалось. Антон Миранчук отквитал один мяч, но на большее времени не хватило. 2-1 и «Ростов» обеспечил себе лидерство после 8 тура, впрочем, скорее всего, не единоличное.

Другим лидерам еще предстоит сыграть в воскресенье. День начался с первой победы «Оренбурга» в сезоне, причем обыграна была «Уфа», которая в прошлом туре нанесла первое в сезоне поражение «Зениту». Счет матча 2-1 в пользу «Оренбурга». Команды заканчивали встречу в неполных составах. Арбитр удалил по одному игроку с каждой стороны. «Сочи» нанес крупное поражение «Рубину», причем в гостях 3-0.

В эти минуты начинается заключительный матч дня «Ахмат» принимает в Грозном «Тамбов».