В США определились с датой суда над обвиняемыми в организации теракта 11 сентября

Он пройдет в январе 2021 года.

Несмотря на то, что речь идет о событиях многолетней давности, итог этого разбирательства может привести к значительным изменениям в международной политике, — сказал «Эху Москвы» журналист-международник Михаил Таратута. Таратута добавил, что сейчас, когда эмоции улеглись, можно ожидать, что суд будет абсолютно честным и непредвзятым.

С момента трагедии прошло слишком много времени, и сейчас это разбирательство воспринимается как формальность, — сказал «Эху Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Малашенко допустил, что во время суда появятся доказательства связи теракта с некими организациями из Саудовской Аравии. Эксперт отметил, что это и сейчас вполне очевидно.