Силовики пришли с обыском в квартиру фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова

Как сообщает «Новая газета», дома находились только несовершеннолетний ребенок с бабушкой. Обыск проходил во время встречи адвокатов с Жуковым в СИЗО и присутствовать во время следственных действий защита не могла. Адвокату Леониду Соловьеву вообще не понятно, зачем потребовался повторный обыск.

Студент ВШЭ стал фигурантом уголовного дела из-за видео, на котором, по материалам следствия, он, якобы, руководил толпой во время акции 27 июля.