Следователи специально провели обыск у студента ВШЭ Жукова в момент отсутствия родителей и недоступности адвокатов

По словам адвоката Леонида Соловьева, следователи специально устроили повторный обыск в квартире студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова — фигуранта по «московскому делу» — в момент отсутствия его родителей дома и недоступности адвокатов. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня проводился повторный обыск по месту проживания Егора Жукова. Первичный был в день его задержания. Накануне следователь пригласил нас для проведения следственных действий с Егором в изолятор временного содержания, где изымаются мобильные телефоны. В тот момент, когда мы все заходили внутрь, следователь сделал телефонный звонок, сказав, что «мы все заходим». Судя по времени, там начался обыск в квартире у Егора, где находилась из взрослых только бабушка и младший 13-й летний брат», — рассказал адвокат.

Не совсем понятно, отметил Л.Соловьев, что они искали, и зачем следователям могут понадобиться изъятые вещи.

«Изъяли две флэшки, компакт-диск, там находится буклет с предвыборной агитацией Егора, его курсовая работа, либертарианский флаг, рубашку, фигурку лягушки. Непонятно для чего они проводили этот обыск, и что они изъяли и какое значение имеет для дела не понятно», — сказал он.

Егору Жукову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядка в центре Москвы 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Свою вину он не признает.