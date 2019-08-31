Режиссер Владимир Бортко считает свою политическую карьеру законченной

Об этом он заявил после того, как подал заявление о снятии своей кандидатуры на выборах губернатора Петербурга. Как передает «Росбалт», Бортко сказал, что выступает в последний раз как политическое лицо. По словам экс-кандидата, дальнейшую его судьбу в КПРФ будет определять руководство партии.

Коммунист Владимир Бортко заранее обсудил свое решение о снятии с выборов с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Последний просил его продолжить участие в гонке и «не делать резких движений». Об этом сообщает Фонтанка.ру. Представитель КПРФ также добавил, что руководство партии ничего не знало о его планах. В противном случае его могли уговорить продолжить борьбу. Ранее Бортко утверждал, что ни с кем не разговаривал о намерении выбыть из гонки за кресло губернатора Петербурга. Накануне во время дебатов он объяснил свое решение нежеланием играть в подкидного дурака краплеными картами «они думали, что я тихий дедушка в шарфике. Они сильно ошиблись конец». В федеральном руководстве партии действия Бортко называли ошибкой.

Таким образом, на сегодняшний день в Петербурге остались три кандидата на пост губернатора – это Надежда Тихонова от «Справедливой России», Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и врио градоначальника Александр Беглов, который идет самовыдвиженцем.