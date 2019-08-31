Силовики сегодня нагрянули с обыском в квартиру фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова

Сам Жуков сейчас содержится в СИЗО, и сегодня к нему как раз приходили адвокаты. На это обращает внимание издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Адвокату Леониду Соловьеву пока неясно, зачем потребовался повторный обыск.

Ранее сообщалось, что СК назначил экспертизу девяти видеозаписей из канала Жукова на ютьюбе. Студент ВШЭ стал фигурантом уголовного дела из-за видео, на котором, по материалам следствия, он, якобы, руководил толпой во время акции 27 июля. Между тем, «Новая газета» опубликовала видео, из которого, как полагают в редакции, следует, что «дирижировал» толпой не Жуков, а другой молодой человек. Корреспонденту «Новой» удалось снять обоих. Причем, они попали в один кадр.

Сам Жуков, находясь в СИЗО, написал для «Эха Москвы» и «Новой газеты» текст о том, как он воспринимает свой арест, и каким ему видится будущее страны.

«Российская власть – самый эффективный оппозиционер. Желая запугать общество, власть лишь сильнее его злит. Желая уменьшить протест с помощью незаконных дел, она лишь увеличивает его. Желая ограничить меня в тюрьме, власть лишь подготовила меня к её смене», — говорится в письме Егора Жукова, текст которого опубликован на сайте «Эха Москвы». По словам активиста, смена власти в России будет очень похожа на его арест. Студент пишет, что появление силовиков у двери квартиры разделило его жизнь на «до» и «после». Жуков уверен, что власть в стране «поменяется ровно так же». Это произойдет неожиданно, и в ретроспективе будет казаться неизбежным, отмечает он. Активист также пишет, что в СИЗО становится очевидно отсутствие у президента поддержки – против и арестанты и их надзиратели, и часть тенденции, ведущей страну к результату, который даст ей множество удивительных возможностей.

Сегодня днем дома у Жукова прошел обыск, в этот момент в квартире находились несовершеннолетний ребенок с бабушкой. Родители студента были за городом, а его адвокатов специально вызвали в СИЗО для проведения следственных действий.

22-летнего студента-политолога Егора Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля. Ранее следователи провели выемку документов в Высшей школе экономики, изъяв личное дело и курсовые работы студента.