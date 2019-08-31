Несогласованные протесты в Москве обошлись без задержаний

В столице прошло шествие в защиту фигурантов «московского дела», и акция в поддержку сестер Хачатурян.

«Свободу политзаключенным! Россия без Путина», — так скандировали люди на Пушкинской площади. Шествие по бульварам от памятника Грибоедову прошло спокойно, чему удивлялись сами участники. Все хорошо помнят субботу 27-го июля, когда задержали 1400 человек, и 3 августа, когда автозаки попали больше тысячи. Решение властей не применять силу приветствовал член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.

Впрочем, по сравнению с предыдущими протестами участников сегодня было меньше. По данным МВД – 750, по оценке наших корреспондентов полторы тысячи. И все равно этого достаточно, чтобы показать, что люди не запуганы репрессиями, отметил «Эху Москвы» муниципальный депутат и журналист Илья Азар, который был одним из заявителей предыдущих акций.



Власть сама толкает людей на улицу, сказала «Дождю» Любовь Соболь, которую окружила плотная толпа на Пушкинской площади.



Пушкинскую площадь оцепили силовики. Спецназ Рогсвагрдии и полицейские выстроились цепью, но выдавливать людей не стали. Только долго призывали всех разойтись. Стоит отметить, что на этот раз полицейские и сотрудники Росгвардии не скрывали свои лица под масками.

Сейчас, как свидетельствует наш корреспондент Станислав Крючков, люди с Пушкинской площади практически разошлись.