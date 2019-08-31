Женщина, которая продавала мороженое Владимиру Путину на авиасалоне МАКС, призналась, что она не простая продавщица

Интервью с ней удалось взять журналистам НТВ. Она рассказала, что ее компания уже не первый год занимается организацией общепита на МАКСе, а сама она – менеджер по торговле. На вопрос, почему президент второй раз подряд покупает мороженое именно у нее, она сказала, что это простое совпадение.

Ранее журналисты обратили внимание, что эта же женщина продавала Путину мороженое на МАКСе в 2017 году.