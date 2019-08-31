Сборная России выиграла стартовый матч Чемпионата мира по баскетболу в Китае

Матч с Нигерией сложился для нашей команды очень непросто.

Нигерийская команда на чемпионате – не дань экзотике. В ней сразу три баскетболиста играют в НБА, пусть и не на лидирующих позициях и еще двое имеют опыт выступлений в главной лиги мира. В российской команде такой персонаж только один. Кроме того, перед турниром сборная из-за травм потеряла пятерых ведущих игроков. Тем не менее, стартовый отрезок остался за нашими, которые вырвались вперед на 10 очков, умудрившись выиграть у атлетичных африканцев щит, однако затем наше преимущество сошло на нет и в четвертой четверти уже Нигерия повела 8 очков. Попав в патовую ситуацию, россияне как в ряде контрольных матчей показали характер. Трехочковые броски Зубкова и Воронцевича вернули команду в игру, которая завершилась в пользу нашей сборной 82:77.



Свой следующий матч на чемпионате мира сборная России проведет 2 сентября против команды Кореи.