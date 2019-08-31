ЦИК пожалуется на Ассошиетедет Пресс в Общественную коллегию по жалобам на прессу после интервью с Эллой Памфиловой

Оно было посвящено предстоящим выборам и избирательной кампании. В ЦИКе обвинили агентство в пропаганде и нарушении журналистской этики.

Вместо записанного часового видеоинтерьвю с Эллой Памфиловой на сайте Ассошиэйтед Пресс появился авторский материал, «содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы с включением в него вырванных из контекста высказываний Председателя ЦИК». Об этом сказано в заявлении Центризбиркома. Там отмечается, что подготовленная публикация производит впечатление «пропагандистского материала, в котором практически проигнорированы аргументированные ответы Памфиловой». «При ее подготовке нарушены не только нормы закона, но и правила профессиональной журналистской этики». В качестве примера приводится утверждение из материала о том, что нарушения в документах недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов включали «незначительные канцелярские ошибки или неправильные личные данные, которые были внесены работниками избиркома», при этом в Центризбиркоме подчеркнули, что причиной для отказа в регистрации стал целый ряд существенных нарушений законодательства. В заявлении ЦИКа, также отмечается, что ранее с руководством Ассошиэйтед Пресс была достигнута договоренность о том, что статья будет скорректирована, а ошибки опровергнуты, однако позже в агентстве уведомили ЦИК о том, что статья признана корректной.

После отказа в регистрации независимым кандидатам в Москве прошли массовые митинги, которые жестко разгоняли силовые органы. Сами политики получили административные аресты за призывы к участию в протестах.