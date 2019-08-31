Сегодняшнее шествие против политических репрессий обошлось без задержаний

Участникам прошли маршем от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Здесь путь им преградила Росгвардия. Манифестантов оттеснили к метро «Пушкинская».

По оценкам МВД, в несанкционированном шествии приняли участие не более 750 человек. Наши корреспонденты оценивают число собравшихся в полторы тысячи. Силу правоохранительные органы на этот раз не применяли.

На акцию пришла организатор шествия, незарегистрированный кандидат в депутаты МГД Любовь Соболь. В интервью телеканалу «Дождь» она объяснила цель акции. Задерживать Соболь не стали.

Между тем, группа участников акции в количестве около 150 человек вышла на Новый Арбат и беспрепятственно прошла по тротуару в сторону Садового кольца. Их сопровождали 5-6 машин ДПС. Задержаний не было.