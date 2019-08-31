Силовики пришли с обыском в квартиру фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова

Как сообщает «Новая газета», дома находились только несовершеннолетний ребенок с бабушкой. По словам защитника Ильи Новикова, обыск проходил во время его встречи с Жуковым в СИЗО. Ранее сообщалось, что СК назначил экспертизу девяти видеозаписей из канала Жукова на YouTube. Студент ВШЭ стал фигурантом уголовного дела из-за видео, на котором, по материалам следствия, он, якобы, руководил толпой во время акции 27 июля.

Между тем, «Новая газета» утверждает, что фигурант московского дела Егор Жуков не управлял толпой на акции 27 июля. Издание опубликовало видеозапись, которая, по мнению редакции, доказывает это. По словам главы редсовета газеты Дмитрия Муратова, корреспонденту «Новой» удалось снять молодого человека, который на самом деле «дирижировал» толпой. Он попал в один кадр с Жуковым.