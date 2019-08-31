Прилегающие к новой полосе аэропорта Шереметьево жилые дома до сих пор оказались не расселены

Все процедуры, как пишет газета «Коммерсантъ», должны были завершиться еще год назад. Накануне намеченный на 1 сентября ввод объекта в эксплуатацию в очередной раз перенесли.

Международный аэропорт Шереметьево, накануне объявивший о переносе анонсированного прежде запуска третьей взлетной полосы, не выполнил важного условия для ввода объекта. Как выяснил «Коммерсант», в находящихся на приаэродромной территории деревнях Дубровки и Перепечино, до сих пор живут люди. Снос жилых строений был произведен только на территории, где непосредственно располагается третья ВПП, но постройки в деревне Дубровка находится от места посадки и приземления лайнеров буквально на расстоянии вытянутой руки, в сотне метров. И таких строений более сотни. Это, по мнению юристов, основание для запрета эксплуатации объекта, на возведение которого потрачено свыше 55 миллиардов рублей. Вопрос о расселении прилегающих территорий уже становился предметом арбитражных споров между контролирующими ведомствами и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов и аэродромов», которое было заказчиком строительства, однако и спустя десять лет после принятия решения о строительстве столь необходимой полосы, требование о расселении в полной мере выполнено не было.

По закону ввод взлетной полосы в эксплуатацию возможен только после устранения проблемы с не расселёнными зданиями. Вопрос упирается в денежные компенсации собственникам этих строений.