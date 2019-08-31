Бывший кандидат на пост губернатора Петербурга Владимир Бортко объявил о том, что заканчивает политическую карьеру

Бывший кандидат на пост губернатора С.-Петербурга Владимир Бортко объявил о том, что фактически заканчивает политическую карьеру. Накануне он сказал, что снимается с выборов. Сегодня кандидат от КПРФ подал соответствующее заявление в городской избирком. Бортко не исключил, что после такого решения ему придется уйти с поста депутата Госдумы. Он добавил, что не предупреждал руководство КПРФ о своем решении.