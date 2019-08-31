Один из арестованных по т.н. «московскому делу», Егор Жуков, опубликовал первую запись после своего ареста

Она размещена в его блоге на сайте «Эха Москвы». Жуков рассказывает о том, как проходило его задержание в начале августа и обыски в его квартире. Он сравнивает случившееся с возможной сменой власти в России и считает, что оба процесса похожи. В заключение студент ВШЭ пишет, что, по его мнению, российская власть является самым эффективным оппозиционером. Полностью текст из блога Егора Жукова можно прочесть на сайте «Эха».