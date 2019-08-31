Адвокаты арестованного по т.н. «московскому делу» Егора Жукова приехали на обыск в его квартиру

Это «Эху Москвы» подтвердил один из защитников, адвокат Леонид Соловьев. Сообщалось, что несколько часов назад следователи приехали на квартиру Жукова, где в тот момент находились несовершеннолетний ребенок и его бабушка. Как отмечали адвокаты, это случилось ровно в тот момент, когда защитники зашли в СИЗО, где должны были пройти следственные действия с арестованным и сдали свои мобильные телефоны.

Сам Егор Жуков, между тем, сравнивает свой арест с вероятной сменой власти в России в будущем. В своей первой записи в блоге на сайте «Эха Москвы» студент Высшей школы экономики рассказывает о том, как проходили задержания и обыск в квартире. Жуков считает, что именно российская власть является самым эффективным оппозиционером, когда желает запугать общество и уменьшить протест. Полностью текст можно прочесть на сайте «Эха Москвы».

Ранее главред радиостанции Алексей Венедиктов и издатель Дмитрий Муратов написали поручительство за Жукова и добавили, что обе редакции принимают го на должность ведущего видеорубрики, когда он выйдет из заключения.