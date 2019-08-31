Очередь из машин выстроилась на границе России с Финляндией

Время ожидания, как пишет издание «Фонтанка», составляет до двух часов. В пограничной службе заверяют, что проблем со скоростью оформления нет. На пунктах пропуска открыты все полосы на выезд.

Уже завтра вступают в силу новые правила выдачи шенгенских виз в Финляндию. Для их оформления потребуются дополнительные документы. В этой связи, как сообщалось, в финском консульстве в Петербурге возникли большие очереди для желающих успеть оформить по прежним правилам.